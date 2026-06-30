Lausanne sichert sich die Dienste eines hochdekorierten Verteidigers: Wie die Waadtländer am Dienstag in einer Mitteilung schreiben, unterschreibt Colin Miller einen Vertrag für die kommende Saison. Der 33-Jährige wechselt von den Winnipeg Jets, wo er Teamkollege von Nino Niederreiter gewesen ist, an den Genfersee.
Für die Jets hat er in der letzten Saison allerdings nur 18 Spiele bestritten. Anders sieht seine Bilanz in den zehn Jahren davor aus: Da kam er für insgesamt sechs Franchisen auf über 600 NHL-Spiele und erreichte mit den Vegas Golden Knights 2018 den Stanley-Cup-Final. Erfolge feierte er auch mit dem kanadischen Nationalteam: 2021 kürte er sich in Lettland zum Weltmeister.
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