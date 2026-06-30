Transfer-Coup in Lausanne: Die Waadtländer verpflichten für die kommende Saison Colin Miller. Der Kanadier bringt die Erfahrung von über 600 NHL-Spielen mit in die Westschweiz.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Lausanne sichert sich die Dienste eines hochdekorierten Verteidigers: Wie die Waadtländer am Dienstag in einer Mitteilung schreiben, unterschreibt Colin Miller einen Vertrag für die kommende Saison. Der 33-Jährige wechselt von den Winnipeg Jets, wo er Teamkollege von Nino Niederreiter gewesen ist, an den Genfersee.

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Für die Jets hat er in der letzten Saison allerdings nur 18 Spiele bestritten. Anders sieht seine Bilanz in den zehn Jahren davor aus: Da kam er für insgesamt sechs Franchisen auf über 600 NHL-Spiele und erreichte mit den Vegas Golden Knights 2018 den Stanley-Cup-Final. Erfolge feierte er auch mit dem kanadischen Nationalteam: 2021 kürte er sich in Lettland zum Weltmeister.

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