Die National League ist um eine Attraktion reicher: Rund einen Monat vor dem Saisonstart sichert sich der EHC Biel die Dienste von Jeff Skinner. Der 34-jährige Kanadier hat in seiner NHL-Karriere für die Carolina Hurricanes, die Buffalo Sabres, die Edmonton Oilers und die San Jose Sharks über 1100 Spiele in Nordamerikas Top-Liga bestritten und dabei 712 Punkte (379 Tore) erzielt. 2019 schaffte er den Sprung ins All-Star-Game.
Bei den Sharks blickt er aber auf eine schwierige Saison zurück. Nur 32 Spiele hat er bestritten, ehe die kalifornische Franchise den Vertrag im Februar aufgelöst hat. Bei Biel will er seiner Karriere somit neuen Schwung verleihen – beim Zehnten der abgelaufenen National-League-Saison unterschreibt er einen Vertrag bis im Frühling 2027.
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