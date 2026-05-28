Rasmus Kupari bleibt dem HC Lugano erhalten. Die Tessiner verlängern den Vertrag mit dem finnischen Ex-NHL-Stürmer.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der HC Lugano verlängert den bis 2027 laufenden Vertrag mit Rasmus Kupari um ein weiteres Jahr bis Sommer 2028. Der 26-jährige Finne bestritt in der abgelaufenen Saison aufgrund einer Gehirnerschütterung nur elf Spiele, in denen ihm aber fünf Skorerpunkte gelangen.

«Als er wieder aufs Eis zurückkehrte, zeigte er seine Geschwindigkeit und seine Qualitäten, und in den Playoffs gehörte er zu unseren besten Stürmern. Ich habe grosses Vertrauen in ihn und bin überzeugt, dass wir in den kommenden Saisons seine beste Version sehen werden», wird Sportchef Janick Steinmann zitiert.

Kupari wechselte erst im vergangenen Sommer ins Tessin. Zuvor spielte er mehrere Jahre in der NHL, nachdem er im Draft 2018 an 20. Stelle von den Los Angeles Kings ausgewählt worden war. Insgesamt gelangen dem Angreifer für die Kings und die Winnipeg Jets in 217 NHL-Spielen 14 Tore und 24 Assists.