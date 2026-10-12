Meister Fribourg bedient sich bei der Konkurrenz

Thierry Schild geht neu für Fribourg-Gottéron auf Torejagd: Der Stürmer wird von Bern an den Schweizer Meister ausgeliehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Auch einige Wochen nach dem Saisonstart bastelt Fribourg-Gottéron weiter an seinem Kader: Der amtierende Schweizer Meister leiht Thierry Schild (21) bis zum Saisonende vom SC Bern aus, wie beide Vereine am Montag mitteilen.

Schild läuft seit Juniorenzeiten für den SCB auf und gehört seit einigen Jahren zur ersten Mannschaft. In der National League kommt er bislang auf über 150 Spiele. In dieser Saison durfte er aber bislang nur zweimal ran – der Wechsel zu Fribourg dürfte also auch mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis verbunden sein.

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