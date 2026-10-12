Meister Fribourg bedient sich bei der Konkurrenz

Auch einige Wochen nach dem Saisonstart bastelt Fribourg-Gottéron weiter an seinem Kader: Der amtierende Schweizer Meister leiht Thierry Schild (21) bis zum Saisonende vom SC Bern aus, wie beide Vereine am Montag mitteilen.
Schild läuft seit Juniorenzeiten für den SCB auf und gehört seit einigen Jahren zur ersten Mannschaft. In der National League kommt er bislang auf über 150 Spiele. In dieser Saison durfte er aber bislang nur zweimal ran – der Wechsel zu Fribourg dürfte also auch mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis verbunden sein.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
11
-17
9