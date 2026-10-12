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Leihe bis Saisonende
Meister Fribourg bedient sich bei der Konkurrenz

Thierry Schild geht neu für Fribourg-Gottéron auf Torejagd: Der Stürmer wird von Bern an den Schweizer Meister ausgeliehen.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Stösst leihweise zu Fribourg-Gottéron: Thierry Schild.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Auch einige Wochen nach dem Saisonstart bastelt Fribourg-Gottéron weiter an seinem Kader: Der amtierende Schweizer Meister leiht Thierry Schild (21) bis zum Saisonende vom SC Bern aus, wie beide Vereine am Montag mitteilen.

Schild läuft seit Juniorenzeiten für den SCB auf und gehört seit einigen Jahren zur ersten Mannschaft. In der National League kommt er bislang auf über 150 Spiele. In dieser Saison durfte er aber bislang nur zweimal ran – der Wechsel zu Fribourg dürfte also auch mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis verbunden sein.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
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