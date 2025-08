1/6 Dario Trutmann, Jan Schwendeler, Nicolas Baechler, Justin Sigrist und Doppeltorschütze Chris Baltisberger (v.l.n.r.) feiern eines der sieben Tore der ZSC Lions beim Test-Auftakt. Foto: Pius Koller

Darum gehts Testspiele der National League beginnen, ZSC Lions starten gegen GCK Lions

Marco Bayer trifft auf Ex-Team, Fiala's Friends Charity Game geplant

Gut einen Monat bevor die National League am 9. September mit einer Vollrunde in die neue Saison startet, steigen die ersten Testspiele. Den Anfang machten dabei die ZSC Lions im traditionellen Spiel gegen den kleinen Bruder GCK Lions. Dabei setzte sich das Team von Marco Bayer, der noch bis Weihnachten beim Zürcher Farmteam an der Bande stand, in der Swiss Life Arena mit 7:0 durch. Der ZSC schonte dabei noch Andreoff, Andrighetto, Frödén, Hollenstein, Kukan, Lehtonen, Malgin und Marti.

Die Testspiele der NL-Klubs im Überblick 5.8. ZSC Lions – GCK Lions 7:0

Tore: Grant, Baltisberger (2), Segafredo, Olsson, Gruber, Ustinkov.

Tore: Grant, Baltisberger (2), Segafredo, Olsson, Gruber, Ustinkov. 8.8. Arosa – Davos, 18.00

8.8. ZSC Lions – Fiala Selection, 18.30

8.8. Fribourg – Servette (Hockeyades in Le Sentier), 19.00

8.8. La Chaux-de-Fonds – Biel (in Fleurier) 19.00

8.8. Visp – Lugano, 19.00

8.8. Winterthur – SCRJ Lakers, 19.15

8.8. Thurgau – Kloten, 19.30

9.8. Bellinzona Snakes – Ambri, 19.00

12.8. Olten – Biel, 19.45

14.8. Ajoie – SCRJ Lakers, 19.00

14.8. Bern – München (Lehner Cup in Sursee), 19.00

15.8. Lugano – Kloten (in Chur), 18.30

15.8. La Chaux-de-Fonds – Ambri, 19.00

15.8. Lausanne – Fribourg (Hockeyades in Le Sentier), 19.00

15.8. Zug – Ceske Budejovice (Lehner Cup in Sursee), 19.00

15.8. Servette – Biel (in Champéry), 19.30

16.8. Schwenningen – ZSC Lions, 15.00

16.8. Bern – Ceske Budejovice (Lehner Cup in Sursee), 16.00

16.8. SCRJ Lakers – Davos, 17.00

16.8. SCL Tigers – Chur, 17.00

16.8. SCRJ Lakers – Davos, 17.00

16.8. Zug – München (Lehner Cup im OYM Cham), 17.00

17.8. Ajoie – Rouen, 16.00

18.8. Servette – Bremerhaven (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15

19.8. Fribourg – Grenoble (Coup des Bains, in Düdingen), 19.30

19.8. Ajoie – Pardubice (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15

20.8. Servette – Grenoble (Coup des Bains, in Meyrin), 19.30

20.8. Basel – Bern, 19.45

20.8. Lausanne – Bremerhaven (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15

21.8. Biel – SCL Tigers (in Raron), 19.00

21.8. Davos – Mannheim (in Herisau), 19.30

21.8. Fribourg – Pardubice (Coup des Bains, in Düdingen), 19.30

21.8. Lugano – Schwenningen (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 19.30

21.8. Ajoie – Bremerhaven (Coup des Bains, in Yverdon), 20.15

22.8. Salzburg – Zug (Redbull Salute, in Zell am See/Ö), 16.00

22.8. Bern – Pardubice (Coup des Bains, in Yverdon), 19.00

22.8. Biel – SCL Tigers (in Raron), 19.00

22.8. Ambri – Mannheim (in Herisau), 19.30

22.8. SCRJ Lakers – Augsburg (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 19.30

22.8. Ingolstadt – ZSC Lions (in Latsch/It), 20.00

23.8. Ambri – Davos (in Herisau), 17.30

23.8. Verlierer SCRJ Lakers/Augsburg – Lugano/Schwenningen (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 15.00

23.8. Pilsen – Kloten (Summer Classic, in Bozen/It), 16.00

23.8. Fribourg – Thurgau, 16.15

23.8. München/Rögle – Zug (Redbull Salute, in Zell am See/Ö)

23.8. Sieger SCRJ Lakers/Augsburg – Lugano/Schwenningen (Bodensee-Cup, in Kreuzlingen), 19.00

24.8. Straubing – ZSC Lions (in Latsch/It), 14.00

24.8. Nürnberg/Bozen – Kloten (Summer Classic, in Bozen/It)

26.8. Ajoie – Basel, 19.00

29.8. Chur – Lugano, 18.00

29.8. Ajoie – Servette, 18.30

29.8. Biel – Augsburg, 19.00

29.8. SCL Tigers – Mannheim, 19.00

29.8. SCRJ Lakers – Ambri, 19.00

30.8. Davos – Kladno, 15.00

30.8. Lugano – SCRJ Lakers, 18.00

30.8. Ambri – Kloten, 19.00

2.9. Ambri – Fribourg (in Biasca), 19.45

2.9. Lugano – Kladno, 19.45

3.9. Biel – Ajoie, 19.00

4.9. Servette – Schwenningen, 18.30

4.9. SCL Tigers – SCRJ Lakers, 19.00

Gleichenorts trifft der Double-Gewinner dann zum Fiala's Friends Charity Game am 8. August, um 18.30 Uhr, auf eine Auswahl von NHL-Stars um Kevin Fiala.

Am Freitag geht es auch für Davos (Derby-Klassiker bei SL-Aufsteiger Arosa), Fribourg, Servette, Biel, Lugano, Kloten und die SCRJ Lakers los. Erst am 14. August geht der SCB erstmals aufs Eis. Das Team von Jussi Tapola trifft dabei beim Lehner Cup in Sursee auf München.

Neben den 64 Testspielen mit Beteiligung von NL-Klubs sind neben Titelverteidiger ZSC Lions auch Lausanne, Bern und Zug in der Champions Hockey League engagiert, die am 29. August beginnt. (sr)

