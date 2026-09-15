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Wie gut hast du bei den National-League-Transfers aufgepasst?

Die Kaderplanung bei den NL-Klubs ist jetzt durch. Weisst du, wer jetzt wo spielt? Beweise es im Quiz.
Publiziert: vor 29 Minuten
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Wer ist dieser neue Rappi-Spieler?
Foto: Pius Koller
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Am Dienstag ist es so weit. Die neue National-League-Saison bricht an und das Rennen um die Playoff-Plätze beginnt. Jetzt geht es bei den Klubs noch darum, ihren Teams mit Vorbereitungsspielen und Trainings den letzten Feinschliff zu verpassen. 

Die Kaderplanung ist hingegen vorerst bei allen Vereinen abgeschlossen. Zwischen April und September gab es auch dieses Jahr wieder einige Spielerwechsel. Besonders Verpflichtungen aus der NHL versprechen diese Saison Spektakel auf Schweizer Eis. 

Bevor es aber in der National League zur Sache geht, kannst du zeigen, wie gut du die Klubs und ihre Kaderplanung während des Sommers verfolgt hast. Beweise dein Expertenwissen in unserem NL-Quiz.

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