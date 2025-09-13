Mühelos kommt Meister ZSC zum Sieg gegen Ajoie (4:0). Und doch lassen sich die Zürcher Stars Derek Grant und Sven Andrighetto zu Prügeleien hinreissen.

1/5 ZSC-Kanadier Derek Grant (rechts) prügelt sich mit Ajoie-Haudegen Valentin Pilet. Foto: keystone-sda.ch

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Letztes Jahr sagte der inzwischen zweifache Meisterstürmer Derek Grant (35), dass er in der Schweiz nur etwas vermisse: die Schlägereien auf dem Eis. «Es ist schwierig, hier einen Tanzpartner zu finden», klagte der ZSC-Star gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Am Freitagabend beim problemlosen Auswärtssieg gegen Ajoie (4:0) wird der Kanadier fündig. Als ihn Ajoie-Bösewicht Valentin Pilet (28) mit einem leichten Crosscheck in den Rücken ärgert, heisst es: Let's dance!

Grant schlägt zweimal zu, erlebt dann aber sein blaues Wunder, als er selbst einstecken muss und auf dem Rücken landet. Das hat der Mann, der sieben NHL-Fights zu Buche stehen hat, wohl nicht erwartet.

Grant ist an den falschen geraten

Dass mit Pilet nicht zu spassen ist, hätte Grant aber wissen können. Letzte Saison traktierte der Waadtländer Hüne den wehrlosen Lausanne-Finnen Antti Suomela mit den Fäusten und verprügelte im Anschluss auch noch den Amerikaner Gavin Bayreuther.

1:02 29 Strafminuten für Ajoulot: Pilet dreht völlig am Rad und vermöbelt zwei Lausanner

Zwei Jahren davor hatte Pilet für Aufsehen gesorgt, als er mit einem Ellbogencheck ZSC-Stürmer Denis Hollenstein ausser Gefecht gesetzt und dafür fünf Spielsperren kassiert hatte.

0:24 Böser Check gegen den Kopf: Ajoie-Pilet haut ZSC-Hollenstein um

Grant ist nicht der einzige ZSC-Star, der sich am Freitag auf einen Faustkampf einlässt. Der dreifache WM-Silberheld Sven Andrighetto (32) geht auf den verblüfften Ajoie-Captain Jannik Fischer (35) los. Im Gegensatz zu Grant und Pilet, die die gleiche Gewichtsklasse gehören, ist Andrighetto 12 Kilo leichter und sieben Zentimeter kleiner als Fischer.

1:18 Auch wenn er kleiner ist: Andrighetto prügelt volle Kanne auf Fischer ein

Während das Spiel für Grant und Pilet nach ihrem Kampf vorzeitig zu Ende ist, gibt es für Andrighetto und Fischer je zwei plus zwei Strafminuten.