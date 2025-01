1/5 Derek Grant glänzt bei den ZSC Lions als Skorer. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Christian Müller Redaktor Sport

35 Skorerpunkte in 38 Spielen – Derek Grant (34) gehört auch in seiner zweiten Saison zu den Erfolgsgaranten bei den ZSC Lions. Dabei war der Kanadier vor seinem Wechsel in die Schweiz eher für seine defensiven Qualitäten bekannt.

In der NHL, wo er über 400 Spiele absolvierte, konnte Grant in keiner Saison die Marke von 30 Skorerpunkten knacken. Beim ZSC bekommt er offensiv mehr Freiheiten, was ihm offenbar gefällt. «Jeder liebt es, Tore zu schiessen», sagt der ZSC-Topskorer. Im November ist Grant erstmals Papa geworden. Er und Ehefrau Alexa fühlen sich in der Schweiz so wohl, dass sie mindestens bis 2026 blieben wollen. Den Vertrag mit den Lions hat Grant letzte Woche verlängert.

Vermissen tut der 95-Kilo-Mann nur etwas, wie er dem «Tages-Anzeiger» verrät: die Schlägereien auf dem Eis. In Nordamerika packte er öfters mal die Fäuste aus. In der Schweiz gehört er mit 16 Strafminuten in dieser Saison nicht gerade zu den Raubeinen der Liga.

Woran liegts? «Es ist schwierig, hier einen Tanzpartner zu finden», sagt Grant. Sprich: Schlägereien stehen auf Schweizer Eis nicht auf der Tagesordnung. Ganz im Gegensatz zur NHL, wo praktisch jedes Team einen Kaderplatz für einen bösen Buben reserviert und ein Faustkampf in der Regel nur mit einer Fünf-Minuten-Strafe und nicht mit einem Spielausschluss bestraft wird.

Aber aufgepasst: Provozieren sollte man Grant nicht, wie ZSC-Sportchef Sven Leuenberger verrät: «Auf dem Eis kann er schon grantig werden, wenn es ihm nicht passt.» In der Zwischenzeit lässt Grant lieber Tore statt Fäuste sprechen.

