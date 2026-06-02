Wie der HC Thurgau am Dienstag bekannt gibt, hat man Kevin Etter vom Schweizer Meister Fribourg-Gottéron fest verpflichtet. Der Stürmer lief bereits seit 2023 regelmässig leihweise für den Swiss-League-Verein auf.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Das Freiburger Eigengewächs Kevin Etter (23) verlässt Fribourg-Gottéron endgültig und schliesst sich fest dem HC Thurgau in der Swiss League an. Wie der HCT am Dienstag bekannt gab, wurde der Flügelstürmer des frischgebackenen Schweizer Meisters fest verpflichtet. Ganz neu ist die Umgebung für ihn jedoch nicht: Seit 2023 lief er bereits 126-mal als Leihspieler für die Thurgauer auf, verpasste allerdings die vergangenen Playoffs verletzungsbedingt.

Der Stürmer durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung der Saanestädter und absolvierte in den letzten Jahren insgesamt 54 Partien in der National League. Nach dem Titelgewinn im Frühling durfte er sich schliesslich auch offiziell Schweizer Meister nennen.

Etter bringe ein wichtiges Puzzleteil in den Kader des HCT. Er sei bereits im Trainingsbetrieb angekommen und absolviere das komplette Sommertraining mit dem Verein, so die Thurgauer in ihrer Mitteilung.

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