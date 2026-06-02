DE
FR
Abonnieren

Stürmer verlässt den Meister
HCT bedient sich bei Fribourg-Gottéron

Wie der HC Thurgau am Dienstag bekannt gibt, hat man Kevin Etter vom Schweizer Meister Fribourg-Gottéron fest verpflichtet. Der Stürmer lief bereits seit 2023 regelmässig leihweise für den Swiss-League-Verein auf.
Publiziert: 18:19 Uhr
Kommentieren
Kevin Etter wechselt von Fribourg-Gottéron zum HC Thurgau.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Das Freiburger Eigengewächs Kevin Etter (23) verlässt Fribourg-Gottéron endgültig und schliesst sich fest dem HC Thurgau in der Swiss League an. Wie der HCT am Dienstag bekannt gab, wurde der Flügelstürmer des frischgebackenen Schweizer Meisters fest verpflichtet. Ganz neu ist die Umgebung für ihn jedoch nicht: Seit 2023 lief er bereits 126-mal als Leihspieler für die Thurgauer auf, verpasste allerdings die vergangenen Playoffs verletzungsbedingt.

Der Stürmer durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung der Saanestädter und absolvierte in den letzten Jahren insgesamt 54 Partien in der National League. Nach dem Titelgewinn im Frühling durfte er sich schliesslich auch offiziell Schweizer Meister nennen.

Etter bringe ein wichtiges Puzzleteil in den Kader des HCT. Er sei bereits im Trainingsbetrieb angekommen und absolviere das komplette Sommertraining mit dem Verein, so die Thurgauer in ihrer Mitteilung.

Noch näher dran an Fribourg

Füge jetzt Fribourg-Gottéron deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zu Fribourg
Nichts verpassen
Alle Storys zu Fribourg
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        National League
        National League