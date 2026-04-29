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Wer gewinnt Spiel 7 und krönt sich zum Schweizer Meister?

Am Donnerstag kommt es zum Final-Showdown zwischen dem HC Davos und Fribourg-Gottéron. Welches Team wird sich deiner Ansicht nach zum Schweizer Meister krönen? Stimme jetzt ab und teile deine Meinung in unserem Voting!
Publiziert: 12:21 Uhr
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Wer gewinnt Spiel 7 und krönt sich zum Schweizer Meister? Stimme jetzt ab.
Foto: Pius Koller
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Am Donnerstag kommt es zu Spiel 7 im Playoff-Final der National League. In Davos steigt um 20 Uhr der alles entscheidende Final-Showdown (mit Blick bist du live dabei). Nachdem der HC Davos am Dienstag den ersten Meisterpuck vergeben hat, hält Fribourg-Gottéron den Meistertraum am Leben. Grösser könnte die Spannung vor diesem ultimativen Duell kaum sein. Welches Team wird sich deiner Ansicht nach zum Schweizer Meister krönen? Stimme jetzt ab und teile deine Meinung in unserem Voting!

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