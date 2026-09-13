Zwei Teams treten mit neuen Logos in die neue National-League-Saison. Wie gut schneiden sie im Vergleich mit den anderen Klubs ab?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Rapperswil und Zug treten in der kommenden Saison mit neuen Logos auf. Besonders die Zentralschweizer haben sich für eine komplette Umgestaltung entschieden, während die Lakers das frühere Logo lediglich vereinfacht haben. Wie gut schneiden die zwei Klubs jetzt im Vergleich zum Rest der Liga ab? Darüber kannst du bei der Blick-Umfrage mitbestimmen.

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Hier gehts zu den Logos in voller Auflösung:

HC Ajoie

HC Ambri-Piotta

SC Bern

EHC Biel-Bienne

HC Davos

Fribourg-Gottéron

Genf-Servette HC

EHC Kloten

Lausanne HC

HC Lugano