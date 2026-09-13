Petar DjordjevicRedaktor Sport
Rapperswil und Zug treten in der kommenden Saison mit neuen Logos auf. Besonders die Zentralschweizer haben sich für eine komplette Umgestaltung entschieden, während die Lakers das frühere Logo lediglich vereinfacht haben. Wie gut schneiden die zwei Klubs jetzt im Vergleich zum Rest der Liga ab? Darüber kannst du bei der Blick-Umfrage mitbestimmen.
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Hier gehts zu den Logos in voller Auflösung:
HC Ajoie
HC Ambri-Piotta
SC Bern
EHC Biel-Bienne
HC Davos
Fribourg-Gottéron
Genf-Servette HC
EHC Kloten
Lausanne HC
HC Lugano
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