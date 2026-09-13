DE
FR
Abonnieren

Stimme jetzt ab
Welcher National-League-Klub hat das schönste Logo?

Zwei Teams treten mit neuen Logos in die neue National-League-Saison. Wie gut schneiden sie im Vergleich mit den anderen Klubs ab?
Publiziert: vor 59 Minuten
Kommentieren
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Rapperswil und Zug treten in der kommenden Saison mit neuen Logos auf. Besonders die Zentralschweizer haben sich für eine komplette Umgestaltung entschieden, während die Lakers das frühere Logo lediglich vereinfacht haben. Wie gut schneiden die zwei Klubs jetzt im Vergleich zum Rest der Liga ab? Darüber kannst du bei der Blick-Umfrage mitbestimmen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Hier gehts zu den Logos in voller Auflösung:

HC Ajoie

HC Ambri-Piotta

SC Bern

EHC Biel-Bienne

HC Davos

Fribourg-Gottéron

Genf-Servette HC

EHC Kloten

Lausanne HC

HC Lugano

SC Rapperswil-Jona Lakers

SCL TigersZSC LionsEV Zug

In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
EHC Kloten
EHC Kloten
EV Zug
EV Zug
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Lugano
HC Lugano
Lausanne HC
Lausanne HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        EV Zug
        EV Zug
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Davos
        HC Davos
        HC Lugano
        HC Lugano
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Biel
        EHC Biel
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        National League
        National League