Ajoie liegt in der Playout-Serie gegen Ambri-Piotta mit 0:3 zurück und es droht der Gang in die Liga-Quali. Jetzt ziehen die Jurassier die Reissleine und entlassen Trainer Greg Ireland. Das gibt der Klub am Montagmorgen bekannt. «In einem entscheidenden Moment der Saison sah sich der Verein gezwungen, Verantwortung zu übernehmen und eine starke und unmittelbare Reaktion innerhalb der Mannschaft hervorzurufen», heisst es in der Mitteilung. Sportdirektor Julien Vouclair übernimmt interimistisch die Leitung des Teams bis zum Saisonende.
In der laufenden Saison schloss man die Regular Season auf dem letzten Platz ab, nur neun Siege konnten die Jurassier in 52 Spielen einfahren. Bei Ajoie folgte Ireland im Oktober 2024 auf Christian Wohlwend.
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