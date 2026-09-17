Lausanne verpflichtet ehemaligen 1.-Runden-Draft aus der NHL

Zwei Tage nach dem missratenen Saisonstart (0:5-Heimpleite gegen Zug) gibt Lausanne die Verpflichtung von Curtis Lazar (31) bekannt. Der Kanadier hat bei den Waadtländern für ein Jahr unterschrieben.
Mit Lazar holt sich der LHC einen Angreifer ins Team, der über reichlich Spielerfahrung in der besten Eishockey-Liga der Welt verfügt. Für Ottawa, Calgary, Buffalo, Boston, Vancouver, New Jersey und Edmonton absolvierte der ehemalige 1.-Runden-Draft (17. Stelle) total 652 Partien in der NHL (53 Tore, 81 Assists) – die letzten 50 davon vergangene Saison bei den Oilers mit Superstar Connor McDavid.
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