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Neuzugang Rohrer punktet gegen Lausanne dreifach
2:42
Lausanne HC – EV Zug 0:5:Neuzugang Rohrer punktet gegen Lausanne dreifach

Spielte zuletzt mit McDavid
Lausanne verpflichtet ehemaligen 1.-Runden-Draft aus der NHL

2013 im NHL-Draft von den Ottawa Senators gezogen, hat sich Curtis Lazar nun dem Lausanne HC angeschlossen.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Curtis Lazar steht ab sofort für den Lausanne HC auf dem Eis.
Foto: NHLI via Getty Images
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Zwei Tage nach dem missratenen Saisonstart (0:5-Heimpleite gegen Zug) gibt Lausanne die Verpflichtung von Curtis Lazar (31) bekannt. Der Kanadier hat bei den Waadtländern für ein Jahr unterschrieben.

Mit Lazar holt sich der LHC einen Angreifer ins Team, der über reichlich Spielerfahrung in der besten Eishockey-Liga der Welt verfügt. Für Ottawa, Calgary, Buffalo, Boston, Vancouver, New Jersey und Edmonton absolvierte der ehemalige 1.-Runden-Draft (17. Stelle) total 652 Partien in der NHL (53 Tore, 81 Assists) – die letzten 50 davon vergangene Saison bei den Oilers mit Superstar Connor McDavid.

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