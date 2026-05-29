Ambri nimmt Schweizer Sturmtalent unter Vertrag

Nach zwei Jahren in Kanada kehrt David Bosson in die Schweiz zurück. Der Stürmer unterschreibt bei Ambri-Piotta einen Vertrag bis 2027/28.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta verpflichtet für die nächsten zwei Saisons David Bosson (20) für den Sturm.

Das Schweizer Offensiv-Talent wurde in den Akademien von Fribourg-Gottéron und später den ZSC Lions ausgebildet. 2024 wechselte der Schweizer U-Nationalspieler in die kanadische Juniorenliga QMJHL zu den Drummondville Voltigeurs und sammelte in den letzten zwei Jahren 38 Punkte (18 Tore) in 121 Partien.

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