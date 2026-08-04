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Spielpraxis in der Swiss League
Lausanne schickt Nils Pasche nach Arosa

Nils Pasche hat seinen ersten Profivertrag beim Lausanne HC unterzeichnet, steht aber kommende Saison beim EHC Arosa zwischen den Pfosten.
Publiziert: 15:51 Uhr
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Lausanne setzt hinter dem Torhüter-Duo Kevin Pasche (23) und Ewan Huet (21) auf Nils Pasche als Goalie Nummer drei. Der 20-Jährige steigt von den U21-Elite-Junioren des LHC zur ersten Mannschaft auf, wird allerdings für die komplette Saison 2026/27 mittels B-Lizenz an den Swiss-League-Klub Arosa ausgeliehen.

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«Die Entwicklung von Nils Pasche ist eine echte Freude», erklärt Lausanne-GM John Fust. «Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über alle Qualitäten, um in der Swiss League zu bestehen.»

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