Lausanne schickt Nils Pasche nach Arosa

Nils Pasche hat seinen ersten Profivertrag beim Lausanne HC unterzeichnet, steht aber kommende Saison beim EHC Arosa zwischen den Pfosten.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Lausanne setzt hinter dem Torhüter-Duo Kevin Pasche (23) und Ewan Huet (21) auf Nils Pasche als Goalie Nummer drei. Der 20-Jährige steigt von den U21-Elite-Junioren des LHC zur ersten Mannschaft auf, wird allerdings für die komplette Saison 2026/27 mittels B-Lizenz an den Swiss-League-Klub Arosa ausgeliehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Die Entwicklung von Nils Pasche ist eine echte Freude», erklärt Lausanne-GM John Fust. «Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über alle Qualitäten, um in der Swiss League zu bestehen.»

Noch näher dran am HC Lausanne Füge jetzt den HC Lausanne deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen