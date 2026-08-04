Lausanne schickt Nils Pasche nach Arosa

Lausanne setzt hinter dem Torhüter-Duo Kevin Pasche (23) und Ewan Huet (21) auf Nils Pasche als Goalie Nummer drei. Der 20-Jährige steigt von den U21-Elite-Junioren des LHC zur ersten Mannschaft auf, wird allerdings für die komplette Saison 2026/27 mittels B-Lizenz an den Swiss-League-Klub Arosa ausgeliehen.
«Die Entwicklung von Nils Pasche ist eine echte Freude», erklärt Lausanne-GM John Fust. «Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über alle Qualitäten, um in der Swiss League zu bestehen.»
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