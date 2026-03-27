Kurz nach Saisonende verpflichtet der EHC Kloten für das kommende Jahr drei neue Trainer – darunter auch Marcel Jenni als Assistenzcoach. Der Nati bleibt der 52-Jährige aber erhalten.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Kloten-Trainer Lauri Marjamäki (48) erhält für die kommende Saison prominente Unterstützung: Marcel Jenni heuert in der Swiss Arena als Assistenztrainer an und unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr.

Für den 52-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Jenni lief von 2005 bis zu seinem Karriereende im Jahr 2015 für Kloten auf und erreichte in dieser Zeit dreimal den Playoff-Final. Im Anschluss erfolgte der Einstieg ins Trainergeschäft – bislang amtete er als Coach mehrerer Juniorenauswahlen, dazu ist er seit 2023 als Assistent von Nati-Trainer Patrick Fischer (50) tätig. Das Amt wird er parallel zu seinem Engagement bei Kloten auch unter Fischers Nachfolger Jan Cadieux (46) weiter ausüben.

Neben Jenni verstärkt Kloten seinen Staff mit Markus Korhonen (50) als Goalie- und Videocoach und Juhamatti Yli-Junnila (45) als Assistenztrainer – beide werden mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet.