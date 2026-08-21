Lakers geben Stürmer in die Swiss League ab

Janis Embacher (21) wird in der kommenden Saison in der Swiss League auflaufen – der Stürmer wird an den HC Thurgau ausgeliehen, wie sein Stammklub Rapperswil-Jona Lakers am Freitag vermeldet. Bei Bedarf kann er aber jederzeit wieder an den Obersee zurückgeholt werden.
Das Lakers-Eigengewächs hat bereits einen Teil der vergangenen Saison in der Swiss League beim EHC Winterthur verbracht, ist daneben aber auch 20-mal für die St. Galler selbst aufgelaufen. Einen Skorerpunkt hat er sich dabei aber nicht gutschreiben lassen können. Nun soll er in der Swiss League «wertvolle Spielpraxis» erhalten, so die Hoffnung der Lakers.
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