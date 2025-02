1/4 EVZ-Assistenztrainer Michael Liniger grüsst in den nächsten Spielen als Headcoach von der Bande. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick EV Zug: Michael Liniger ersetzt Dan Tangnes temporär als Headcoach

Tangnes erholt sich von Rücken-OP, bleibt aber in Kontakt mit Team

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Der EV Zug will sich weiterhin in den Top 6 behaupten. Mit dieser Aufgabe und damit mit der direkten Playoff-Qualifikation wird für die nächsten Spiele Michael Liniger betraut. Der Assistenztrainer ersetzt Dan Tangnes temporär als Headcoach, bis sich der Norweger von seiner Rücken-Operation erholt hat.

Vor Wochenfrist muss sich Tangnes nach langwierigen Bandscheiben-Problemen unters Messer legen, der Eingriff sei gut verlaufen, lässt er verlauten. Ein erster Trainingsbesuch ist gestern bereits möglich gewesen, «um den Spielern kurz Hallo zu sagen». Doch der 45-Jährige muss sich weiterhin extrem schonen. Deshalb darf in den Spielen Liniger als Chef ran. «Das ist ein gutes Warm-up für ihn», so Tangnes.

Und wie sieht es Liniger? «Es ist eine Abwechslung für mich, aber irgendwie auch eine sonderbare Situation. Denn an der Match-Vorbereitung ändert sich ja nicht viel», sagt der 45-Jährige. «Ausser, dass ich mehr zum Team sprechen werde.» Liniger ist in Zug in seiner zweiten Saison als Assistenztrainer, das Fundament, das seither gelegt worden ist, sei ein stabiles.

Tangnes schaut Spiele am TV

Dennoch: Zwischen ihm und Tangnes, der sich die Partien zu Hause am Fernseher anschauen wird, besteht ein reger Austausch. «Nur mein Rücken ist lädiert, meine Augen und mein Gehirn funktionieren bestens», hat der Norweger seinen Humor schon wieder gefunden. Bei Bedarf werde er während der Spiele Inputs an die Trainer-Crew weiterleiten. «Ich möchte aber kein Mikro-Management betreiben. Sie sind in der Verantwortung und müssen dann selber entscheiden, was sie aus den Informationen machen», so Tangnes.

Liniger freut sich auf die Herausforderung, die deshalb so speziell ist, weil der Emmentaler kurz vor Weihnachten als künftiger Headcoach vorgestellt worden ist. Er beerbt damit nach dieser Saison Tangnes, der in die Wahlheimat Schweden nach Ängelholm zu Rögle weiterzieht. «Es ist sicher spannend für alle», so Liniger, «aber ich möchte Dan einfach so gut wie möglich vertreten. Denn es ist immer noch sein Team.»

