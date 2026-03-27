Wie die SCL Tigers bekanntgeben, wurde der schwedische Stürmer Emil Pettersson von Timra IK verpflichtet. Der Center besetzt die letzte offene Ausländerposition.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SCL Tigers verpflichten Emil Pettersson

Der Schwede erzielte 46 Skorerpunkte in 51 Partien 2025/2026

Pettersson besetzt die letzte offene Ausländerposition im Kader War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die SCL Tigers vermelden am Freitagmorgen die Verpflichtung von Emil Pettersson (32), der die Emmentaler auf die kommende Saison hin verstärkt. Der schwedische Stürmer wechselt von Timra IK nach Langnau. Mit diesem Transfer besetzen die Tigers ihre letzte offene Ausländerposition im Kader. Pettersson blickt auf eine starke Spielzeit 2025/2026 zurück, in der er für Timra in 51 Partien insgesamt 46 Skorerpunkte (15 Tore, 31 Assists) sammelte.

Mit Pettersson gewinne man einen charakterstarken Teamplayer, der sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stelle, erklärt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers. «Er arbeitet hart und konstant, was sich auch in seinen Leistungen widerspiegelt. Mit seiner offensiven Qualität und seiner Mentalität bringt er wichtige Impulse in die Mannschaft.», so Müller.

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