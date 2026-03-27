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Skorerwerte sprechen für sich
SCL Tigers verpflichten schwedischen Stürmer

Wie die SCL Tigers bekanntgeben, wurde der schwedische Stürmer Emil Pettersson von Timra IK verpflichtet. Der Center besetzt die letzte offene Ausländerposition.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Emil Pettersson wechselt zu den SCL Tigers.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • SCL Tigers verpflichten Emil Pettersson
  • Der Schwede erzielte 46 Skorerpunkte in 51 Partien 2025/2026
  • Pettersson besetzt die letzte offene Ausländerposition im Kader
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die SCL Tigers vermelden am Freitagmorgen die Verpflichtung von Emil Pettersson (32), der die Emmentaler auf die kommende Saison hin verstärkt. Der schwedische Stürmer wechselt von Timra IK nach Langnau. Mit diesem Transfer besetzen die Tigers ihre letzte offene Ausländerposition im Kader. Pettersson blickt auf eine starke Spielzeit 2025/2026 zurück, in der er für Timra in 51 Partien insgesamt 46 Skorerpunkte (15 Tore, 31 Assists) sammelte.

Mit Pettersson gewinne man einen charakterstarken Teamplayer, der sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stelle, erklärt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers. «Er arbeitet hart und konstant, was sich auch in seinen Leistungen widerspiegelt. Mit seiner offensiven Qualität und seiner Mentalität bringt er wichtige Impulse in die Mannschaft.», so Müller.

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