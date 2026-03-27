Darum gehts
- SCL Tigers verpflichten Emil Pettersson
- Der Schwede erzielte 46 Skorerpunkte in 51 Partien 2025/2026
- Pettersson besetzt die letzte offene Ausländerposition im Kader
Die SCL Tigers vermelden am Freitagmorgen die Verpflichtung von Emil Pettersson (32), der die Emmentaler auf die kommende Saison hin verstärkt. Der schwedische Stürmer wechselt von Timra IK nach Langnau. Mit diesem Transfer besetzen die Tigers ihre letzte offene Ausländerposition im Kader. Pettersson blickt auf eine starke Spielzeit 2025/2026 zurück, in der er für Timra in 51 Partien insgesamt 46 Skorerpunkte (15 Tore, 31 Assists) sammelte.
Mit Pettersson gewinne man einen charakterstarken Teamplayer, der sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stelle, erklärt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers. «Er arbeitet hart und konstant, was sich auch in seinen Leistungen widerspiegelt. Mit seiner offensiven Qualität und seiner Mentalität bringt er wichtige Impulse in die Mannschaft.», so Müller.
Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!