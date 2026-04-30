Am späten Donnerstagabend wissen wir, wer Schweizer Eishockeymeister 2026 ist. Zuvor testen wir aber dein Wissen zu diesem und vergangenen Playoff-Finals. Wie schlägst du dich?

Blick Sportdesk

Seit 1986 wird die Meisterschaft in der National League – früher Nationalliga A – im Playoff-Modus entschieden. Während Davos seither sechs Titel gewinnen konnte, wartet Fribourg noch auf den ersten. Im siebten Spiel der Finalserie gegen den Rekordmeister hat Gottéron die Chance, den Traum endlich wahr werden zu lassen.

Darüber hinaus kann Julien Sprunger seine geschichtsträchtige Karriere krönen. Doch bevor es dazu kommt und sich Davos möglicherweise als grosser Spielverderber herausstellt, kannst du in unserem Quiz dein Play-off-Wissen beweisen.