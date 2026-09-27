Biel kann bereits zum vierten Mal zu Hause antreten und kassiert dabei die dritte Niederlage – 0:2 gegen Servette, das zum dritten Mal in Folge gewinnt.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Biel-Goalie Harri Säteri bleibt nach dem Shutout vom Donnerstag in Kloten 105 Minuten und 25 Sekunden ohne Gegentor. Dabei muss er gegen die Genfer allerdings nicht auf dem Kopf stehen. In einer Partie, die den Fans am «Family Day» am frühen Sonntagnachmittag sehr wenig bietet, fällt erst im dritten Abschnitt der erste Treffer.

Als eine Strafe gegen den neuen Biel-Verteidiger Dario Trutmann (ex ZSC Lions) angezeigt ist, zeigen die Genfer Geduld und Klasse. Die finnischen Star-Stürmer Sakari Manninen und Markus Granlund spielen die Scheibe hin und her, ehe Manninen seinen Landsmann im Bieler Tor mit einem Direktschuss bezwingt. Es ist das dritte Saisontor des flinken Playmakers, der im Frühling zum dritten Mal Weltmeister wurde, und ein grosszügiger Lohn für die Gäste, die davor nur selten Anstalten machten, Säteri zu bezwingen.

Finnen-Power bei Servette

Manninen ist es auch, der das Team von Sam Hallam mit 2:0 in Führung schiesst. Ein grosses Dankeschön schuldet er dabei zwei seiner Landsleute: Jesse Puljujärvi verhindert mit generösem Einsatz und langen Schritten einen unerlaubten Befreiungsschlag und Villi Saarijärvi spielt die Scheibe mit einem No-Look-Pass weiter zu Manninen, der dann nur noch einzuschiessen braucht.

Weil den Bielern, bei denen die verletzten Ausländer Lias Andersson und Jeff Skinner schmerzlich vermisst werden, offensiv zu wenig gelingt und das vermeintliche Anschlusstor von Marcus Sylvegard wegen hohen Stocks aberkannt wird, kommen die Ex-Bieler Nicolas Müller und Johnny Kneubühler zu einem Sieg an alter Wirkungsstätte, Stéphane Charlin zu einem Shutout und Servette zum dritten Sieg in Folge. Biel hat derweil drei seiner bereits vier Heimspiele verloren.

6083 Fans

Tore: 46. Manninen (Granlund, Henauer) 0:1. 57. Manninen (Saarijärvi, Puljujärvi) 0:2.

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