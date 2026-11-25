Servette treibt seine Kaderplanung voran und stattet Vili Saarijärvi mit einem Vertrag bis 2030 aus. Der Finne macht gleich noch eine Ansage.

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Vili Saarijärvi hat bei Servette voll eingeschlagen: Seit seinem Wechsel von Langnau nach Genf im Sommer 2025 hat der Finne in 78 Spielen zehn Tore und 45 Assists verbucht.

Ein Leistungsausweis, der dem 29-jährigen Verteidiger einen neuen Vertrag bis 2030 einbringt. «Ich bin in Genf wirklich glücklich», wird Saarijärvi in einer Mitteilung zitiert. «Ich fühle mich in dieser Mannschaft wohl und spiele gerne vor unseren Fans in Les Vernets. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Spieler und die richtige Einstellung haben, um einen Titel zu holen. Ich möchte ihn hier gewinnen, mit dieser Mannschaft.»

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