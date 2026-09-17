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Zwei Shorthander reichen den Grenats nicht
3:09
Lugano – Genf-Servette 6:3:Zwei Shorthander reichen den Grenats nicht

Seit 2019 ein Grenat
Servette verlängert mit begehrtem Verteidiger

Genf-Servette bindet mit Simon Le Coultre einen seiner wichtigsten Verteidiger langfristig.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Servette-Verteidiger Simon Le Coultre hat seine Zukunft geklärt.
Foto: Laurent Daspres/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Das tröstet die Genfer womöglich über die 3:6-Auftaktniederlage in der National League vom vergangenen Dienstag in Lugano hinweg: Simon Le Coultre bleibt über die Saison 2026/27 hinaus bei Servette. Der 27-jährige Schweizer hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert.

«Wir freuen uns sehr, dass Simon bei den Grenats bleibt. Er war zweifellos einer der begehrtesten Verteidiger auf dem Transfermarkt», äussert sich Servette-Sportchef Marc Gautschi auf der Homepage der Westschweizer.

Seit 2019 steht Le Coultre für die Grenats auf dem Eis – und gewann mit ihnen 2023 die Meisterschaft und im Jahr darauf die Champions Hockey League.

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