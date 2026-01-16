DE
SCRJ Lakers – ZSC Lions 1:3
Malgin-Show mit Zaubertreffer und Hammertor

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – ZSC Lions (1:3).
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 16. Januar
In diesem Artikel erwähnt
ZSC Lions
ZSC Lions
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
