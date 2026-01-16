DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie SCRJ Lakers – ZSC Lions (1:3)
SCRJ Lakers – ZSC Lions 1:3
Malgin-Show mit Zaubertreffer und Hammertor
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – ZSC Lions (1:3).
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 16. Januar
3:05
Kloten – Lausanne 2:3 n.V.
LHC-Brännström macht Kloten platt
3:33
EV Zug – HC Ajoie 2:4
Honkas Kracher verschärft Zuger Elend
2:26
SCL Tigers – Genf-Servette 3:0
Rohrbach-Knaller macht alles klar
4:16
SC Bern – HC Lugano 1:4
Fazzini trifft mit Hilfe von SCB-Kreis
