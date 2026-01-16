DE
FR
Abonnieren

EV Zug – HC Ajoie 2:4
Honkas Kracher verschärft Zuger Elend

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EV Zug – HC Ajoie (2:4).
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 16. Januar
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EV Zug
EV Zug
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen