SCL Tigers – Genf-Servette 3:0
Rohrbach-Knaller macht alles klar

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – Genf-Servette (3:0).
Publiziert: 22:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 16. Januar
