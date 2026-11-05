Lakers-Spieler Graf kassiert mehrere Spielsperren

Nachspiel für Marlon Graf. Er wird von der Liga wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich für mehrere Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Nach dem Spiel gegen Ajoie hat die Liga ein Verfahren gegen Lakers-Spieler Marlon Graf (23) eröffnet. Nun hat sie das Urteil verkündet. Graf wird wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich von Valentin Pilet (29) für drei Spiele gesperrt und muss eine Busse in der Höhe von 2200 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen.

Graf hatte in einer Stellungnahme betont, es sei kein bewusst ausgeführter Check, sondern ein unglücklicher Zusammenstoss gewesen. Die Liga sieht das anders. «Die technische Ausführung dieses Checks ist jedoch schlecht und klar regelwidrig», heisst es im Entscheid. «Die Videobilder zeigen klar, dass er einen Check mit der rechten Schulter ausführen will.»

Damit wird Graf – sofern die Lakers nicht in Berufung gehen und die Sperre nachträglich angepasst wird – nach der Nati-Pause die Spiele gegen Zug (13. November), Lugano (14. November) und Fribourg-Gottéron (20. November) verpassen.

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