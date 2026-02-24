DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
Die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Genf-Servette (4:1)
SCRJ Lakers – Genf 4:1
Moy-Shorthander schockt die Genfer
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Genf-Servette HC (4:1).
Publiziert: 24.02.2026 um 22:44 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 24. Februar
4:53
EV Zug – Fribourg 1:3
Senteler-Solo übers ganze Feld zum Ausgleich
2:22
SCRJ Lakers – Genf 4:1
Moy-Shorthander schockt die Genfer
3:12
Ambri – Lausanne 3:2 n.V.
Virtanen vollendet Ambris Wende
2:22
ZSC Lions – HC Ajoie 2:1
Ajoie fehlen zum Ausgleich nur wenige Zentimeter
3:35
Bern – Kloten 1:2 n.V.
Lindroth schockt SCB mit Overtime-Sololauf
In diesem Artikel erwähnt
National League
Genève-Servette HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen