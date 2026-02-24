DE
Ambri – Lausanne 3:2 n.V.
Virtanen vollendet Ambris Wende

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – Lausanne HC (3:2 n.V.).
Publiziert: 22:43 Uhr
Aktualisiert: 22:44 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 24. Februar
