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SCRJ Lakers – Fribourg 2:1
Strömwall kreiert Wetter-Tor mit No-Look-Pass

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Publiziert: vor 31 Minuten
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