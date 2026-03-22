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National League
NL: Die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Fribourg (2:1)
SCRJ Lakers – Fribourg 2:1
Strömwall kreiert Wetter-Tor mit No-Look-Pass
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Fribourg (2:1).
Publiziert: vor 31 Minuten
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SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Fribourg-Gottéron
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