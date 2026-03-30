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Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie Lakers – Fribourg (1:3)
SCRJ Lakers – Fribourg 1:3
Borgström versenkt Bertschys Zauberpässchen
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Fribourg-Gottéron (1:3).
Publiziert: 30.03.2026 um 23:03 Uhr
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Die Eishockey-Highlights vom 30. März
4:38
SCRJ Lakers – Fribourg 1:3
Borgström versenkt Bertschys Zauberpässchen
0:55
Wohlwend hat keinen Favoriten
«In der Belle haben beide das Messer am Hals»
2:51
Sicherungen durchgebrannt
Nemeth attackiert Taibel mit einem doppelten Crosscheck
0:44
Gottéron-Import übertreibt es
Rau checkt Henauer und hievt ihn gleich über die Bande
1:07
Keine Strafe für eine Schwalbe
Lässt sich hier Routinier Sprunger zu theatralisch fallen?
0:17
Schmerzhafte Szene für ihn
SCRJ-Verteidiger Dufner schleppt sich einbeinig vom Eis
In diesem Artikel erwähnt
National League
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Fribourg-Gottéron
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