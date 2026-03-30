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SCRJ Lakers – Fribourg 1:3
Borgström versenkt Bertschys Zauberpässchen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Fribourg-Gottéron (1:3).
Publiziert: 30.03.2026 um 23:03 Uhr
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Die Eishockey-Highlights vom 30. März
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