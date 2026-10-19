Tigers verlängern vorzeitig mit Schweden-Stürmer

Im Sommer 2025 wechselte André Petersson (36) zu den SCL Tigers. Seither hat er 49 National-League-Partien absolviert und dabei neben 26 Toren auch 21 Assists verbucht.
Nun gibts gute Nachrichten vom schwedischen Stürmer. Er hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Petersson wird auch in der Saison 2027/28 für die Emmentaler auf Torejagd gehen.
Petersson verfügt über viel Erfahrung. Knapp 750 Spiele hat er in den Topligen SHL, KHL und AHL absolviert, hinzu kommen zahlreiche Einsätze für die schwedische Nationalmannschaft. Im Frühjahr hat er mit dieser an der WM in der Schweiz teilgenommen und im Viertelfinal gegen die Nati 1:3 verloren.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9