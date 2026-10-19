DE
FR
Abonnieren

Er bleibt eine weitere Saison
Tigers verlängern vorzeitig mit Schweden-Stürmer

André Petersson bleibt ein weiteres Jahr bei den SCL Tigers. Der Schwede hat seinen Vertrag verlängert.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Trägt auch nächste Saison das Tigers-Trikot: André Petersson.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Im Sommer 2025 wechselte André Petersson (36) zu den SCL Tigers. Seither hat er 49 National-League-Partien absolviert und dabei neben 26 Toren auch 21 Assists verbucht.

Nun gibts gute Nachrichten vom schwedischen Stürmer. Er hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Petersson wird auch in der Saison 2027/28 für die Emmentaler auf Torejagd gehen.

Petersson verfügt über viel Erfahrung. Knapp 750 Spiele hat er in den Topligen SHL, KHL und AHL absolviert, hinzu kommen zahlreiche Einsätze für die schwedische Nationalmannschaft. Im Frühjahr hat er mit dieser an der WM in der Schweiz teilgenommen und im Viertelfinal gegen die Nati 1:3 verloren.

Noch näher dran an den SCL Tigers
Tigers.png

Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411191 Logo_SCL_Tigers
        SCL Tigers
        21395888 National+League
        National League