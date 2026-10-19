Tigers verlängern vorzeitig mit Schweden-Stürmer

André Petersson bleibt ein weiteres Jahr bei den SCL Tigers. Der Schwede hat seinen Vertrag verlängert.

Er bleibt eine weitere Saison

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Sommer 2025 wechselte André Petersson (36) zu den SCL Tigers. Seither hat er 49 National-League-Partien absolviert und dabei neben 26 Toren auch 21 Assists verbucht.

Nun gibts gute Nachrichten vom schwedischen Stürmer. Er hat seinen Vertrag bei den SCL Tigers vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Petersson wird auch in der Saison 2027/28 für die Emmentaler auf Torejagd gehen.

Petersson verfügt über viel Erfahrung. Knapp 750 Spiele hat er in den Topligen SHL, KHL und AHL absolviert, hinzu kommen zahlreiche Einsätze für die schwedische Nationalmannschaft. Im Frühjahr hat er mit dieser an der WM in der Schweiz teilgenommen und im Viertelfinal gegen die Nati 1:3 verloren.

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