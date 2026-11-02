Finnischer Verteidiger bleibt länger in Langnau

Die SCL Tigers können zwei weitere Jahre auf Verteidiger Juuso Riikola zählen: Der Finne verlängert seinen Vertrag bis 2029.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Eigentlich wäre der Vertrag von Juuso Riikola (32) bei den SCL Tigers im kommenden Frühling ausgelaufen. Zu einem Abgang aus dem Emmental kommt es aber nicht: Der Finne verlängert sein Arbeitspapier für zwei weitere Saisons. Neu ist es bis 2029 gültig, wie der Verein am Montag mitteilt.

Riikola, der am anstehenden ersten Turnier der Euro Hockey Tour mit Gastgeberland Finnland unter anderem auch auf die Schweiz trifft, spielt seit 2023 in Langnau. In seinen bislang vier Saisons ist er fast 150-mal in der National League aufgelaufen. Zuvor stand er unter anderem bei den Pittsburgh Penguins in der NHL unter Vertrag und gehörte zweimal zum finnischen WM-Kader.

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