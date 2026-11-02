Finnischer Verteidiger bleibt länger in Langnau

Eigentlich wäre der Vertrag von Juuso Riikola (32) bei den SCL Tigers im kommenden Frühling ausgelaufen. Zu einem Abgang aus dem Emmental kommt es aber nicht: Der Finne verlängert sein Arbeitspapier für zwei weitere Saisons. Neu ist es bis 2029 gültig, wie der Verein am Montag mitteilt.
Riikola, der am anstehenden ersten Turnier der Euro Hockey Tour mit Gastgeberland Finnland unter anderem auch auf die Schweiz trifft, spielt seit 2023 in Langnau. In seinen bislang vier Saisons ist er fast 150-mal in der National League aufgelaufen. Zuvor stand er unter anderem bei den Pittsburgh Penguins in der NHL unter Vertrag und gehörte zweimal zum finnischen WM-Kader.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18