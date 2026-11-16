Tigers verlängern mit wichtiger Teamstütze

Darum gehts
- SCL Tigers verlängern mit Santtu Kinnunen
- Der Finne gehört zu den produktivsten Verteidigern der Liga
- Fünf Importspieler für Saison 2027/28 stehen schon fest
Santtu Kinnunen (27) bleibt ein Tiger. Wie die Langnauer am Montagnachmittag mitteilen, hat der finnische Verteidiger seinen Vertrag um eine Saison bis 2028 verlängert.
Seit seinem Wechsel von den ZSC Lions zu den Tigers im Sommer 2025 hat sich der 27-Jährige zur wichtigen Teamstütze hochgearbeitet. In dieser Saison hat der Abwehrspieler in 19 National-League-Partien bereits 16 Skorerpunkte gesammelt (zwei Tore) und sich damit zu einem der produktivsten Verteidigern der Liga hervorgetan.
«Mit seiner Übersicht, seiner Spielintelligenz und seiner Fähigkeit, das Spiel aus der Defensive heraus mitzugestalten, nimmt Kinnunen eine wichtige Rolle im Team ein», schreiben die Langnauer in der Medienmitteilung. Für die Saison 2027/28 stehen damit bereits fünf ausländische Spieler fest: Neben Kinnunen sind dies Saku Mäenalanen, André Petersson, Hannes Björninen und Juuso Riikola.
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