Die Stadionrenovierung der SCL Tigers wird nicht wie geplant zur Saison 2027/28 abgeschlossen sein.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die SCL Tigers verschieben ihre Ausbaupläne der Emmental Versicherung Arena (ehemals Ilfishalle). «Die ursprünglich auf die Saison 2027/28 geplante Umsetzung muss um ein Jahr verschoben werden», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Ein anderes Bauvorhaben in unmittelbarer Nachbarschaft des Stadions würde einen Baustart im Frühjahr 2027 unrealistisch machen.

Beim Umbau wird die Westtribüne saniert und um 270 Sitz- und 50 Stehplätze erweitert. Die letzte Renovierung der Halle datiert aus dem Jahr 2012.

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