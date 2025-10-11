DE
SCL Tigers – SCRJ Lakers 1:4
Dufner nach Erni-Fehlpass skrupellos

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – SCRJ Lakers (1:4).
Publiziert: vor 21 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 11. Oktober
