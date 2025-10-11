DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Highlights der Partie SCL Tigers – Lakers (1:4)
SCL Tigers – SCRJ Lakers 1:4
Dufner nach Erni-Fehlpass skrupellos
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – SCRJ Lakers (1:4).
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 11. Oktober
4:00
SC Bern – EV Zug 3:0
Baumgartner-Hattrick beschert Ehlers Sieg zum Einstand
2:29
ZSC Lions – Ambri-Piotta 1:2
Lukas Landry steht richtig
