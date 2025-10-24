DE
FR
Abonnieren

SCL Tigers – Lausanne 1:2 n.P.
Hier wird Blitz-Penalty nach nur zehn Sekunden fällig

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCL Tigers – Lausanne HC (1:2 n.P.).
Publiziert: 24.10.2025 um 23:17 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 24. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen