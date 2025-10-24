DE
NL: Highlights der Partie SC Bern – HC Lugano (1:4)
SC Bern – HC Lugano 1:4
SCB läuft Lugano naiv ins Messer bei Simon-Tor
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – HC Lugano (1:4).
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 24. Oktober
3:22
HC Ajoie – HC Davos 2:4
Vorarbeit von Gauthiér hebelt HCD-Verteidigung aus
3:16
SCL Tigers – Lausanne 1:2 n.P.
Hier wird Blitz-Penalty nach nur zehn Sekunden fällig
2:55
EHC Biel – EHC Kloten 5:1
Hofer und Haas nehmen Kloten auseinander
4:10
