Schwere Knieverletzung – Saison-Aus für Kloten-Stürmer

Den zum Saisonstart mit argen Verletzungssorgen kämpfenden EHC Kloten hat die nächste Hiobsbotschaft erreicht: Stürmer Raphael Prassl fällt wegen einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison aus.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Prassl verschwand am vergangenen Samstag bei der 2:6-Niederlage gegen die SCL Tigers bereits in den Startminuten in der Garderobe. Der Befund ist niederschmetternd: Prassl hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Weitere Untersuchungen sollen demnächst ans Tageslicht bringen, ob am betroffenen Knie noch weitere Elemente in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Das Verletzungspech ist seit Saisonbeginn ein treuer Begleiter des EHC Kloten. Auch für die Partie am Freitagabend auswärts in Davos werden beim Tabellenletzten voraussichtlich wieder acht Spieler fehlen. Immerhin ist Goalie Reto Berra, der zuletzt krank war, wieder dabei. Und Pontus Aberg soll nach überstandener Verletzung sein Comeback geben, womit Kloten zumindest wieder sechs Ausländer einsetzen kann. Auch mit Dominik Schlumpf, Joel Henry, Simon Meier und Michael Hügli rechnen die Zürcher Unterländer demnächst wieder.

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