Schwere Knieverletzung – Saison-Aus für Kloten-Stürmer

Prassl verschwand am vergangenen Samstag bei der 2:6-Niederlage gegen die SCL Tigers bereits in den Startminuten in der Garderobe. Der Befund ist niederschmetternd: Prassl hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Weitere Untersuchungen sollen demnächst ans Tageslicht bringen, ob am betroffenen Knie noch weitere Elemente in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Das Verletzungspech ist seit Saisonbeginn ein treuer Begleiter des EHC Kloten. Auch für die Partie am Freitagabend auswärts in Davos werden beim Tabellenletzten voraussichtlich wieder acht Spieler fehlen. Immerhin ist Goalie Reto Berra, der zuletzt krank war, wieder dabei. Und Pontus Aberg soll nach überstandener Verletzung sein Comeback geben, womit Kloten zumindest wieder sechs Ausländer einsetzen kann. Auch mit Dominik Schlumpf, Joel Henry, Simon Meier und Michael Hügli rechnen die Zürcher Unterländer demnächst wieder.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
10
3
18
3
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
4
SCL Tigers
9
5
15
5
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
9
-18
6