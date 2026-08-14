Die SCL Tigers binden Nik Lehmann langfristig bis 2029. Der 18-Jährige durchlief alle Nachwuchsstationen des Clubs und sammelte internationale Erfahrung bei U18- und U20-Weltmeisterschaften in den USA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nik Lehmann verlängert Vertrag mit SCL Tigers bis Saison 2028/29

18-Jähriger sammelte Erfahrung bei U18- und U20-WM in den USA

Vier Skorerpunkte in der vergangenen National-League-Saison

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die SCL Tigers haben den bestehenden Vertrag mit Nik Lehmann (18) vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Das geben die Berner am Freitagnachmittag bekannt. Der Verteidiger bleibt damit bis zum Ende der Saison 2028/29 bei den Emmentalern unter Vertrag.

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Lehmann durchlief bei den SCL Tigers sämtliche Nachwuchsabteilungen. Der 18-Jährige erhielt im September 2025 seinen ersten Profivertrag und feierte in der vergangenen Saison sein Debüt in der National League. Insgesamt stand er in 35 Partien im Aufgebot der Tigers, erzielte dabei ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

«Förderung eigener Nachwuchsspieler wichtig»

Beim Partnerteam EHC Chur sowie in der U21-Elit der SCL Young Tigers sammelte das Langnauer Eigengewächs weitere Spielpraxis. International lief er in den vergangenen Jahren für verschiedene Schweizer Nachwuchs-Mannschaften auf. 2025 nahm er an der U18-WM in Texas teil, 2026 an der U21-WM in Minnesota (beides USA).

Pascal Müller, Leiter Sport bei den Emmentalern, freut sich, den Youngster weiterhin auf seinem Weg begleiten zu können. «Nik hat in seiner ersten Saison auf National-League-Stufe wichtige Erfahrungen gesammelt und gezeigt, was in ihm steckt. Seine Vertragsverlängerung zeigt zudem, wie wichtig uns die Förderung unserer eigenen Nachwuchsspieler ist», wird Müller in der Medienmitteilung zitiert.

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