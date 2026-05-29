Der EHC Biel hat bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Linus Hultström einvernehmlich aufgelöst wird. Der Verteidiger kehrt zu seinem Stammverein Linköping nach Schweden zurück.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nun ist es Tatsache: Linus Hultström (33) verlässt den EHC Biel. Der Klub und der schwedische Verteidiger gehen ab sofort getrennte Wege. Der eigentlich bis 2027 gültige Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst, wie der Klub mitteilt. Über die genauen Hintergründe wurde von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart.

Hultström ist im April 2025 von seinem Stammklub Linköping HC zu den Seeländern gestossen. Nun kehrt er mit einem Dreijahresvertrag zu Linköping zurück – vor seiner Zeit zwischen 2022 und 2025 spielte er bereits von 2011 bis 2014 für den schwedischen Verein.

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