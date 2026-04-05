HCD-Goalie Aeschlimann wegen Schauspielerei gebüsst

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

HCD-Goalie Sandro Aeschlimann hatte sich am 28. März in Spiel fünf der Viertelfinal-Serie gegen den EVZ nach einem Kontakt mit Sven Senteler theatralisch fallen lassen.

Das Sounding Board hält fest: «Aeschlimann #29 (HC Davos) befindet sich in seinem Torraum, während der Puck seitlich an ihm vorbei in Richtung Bande gespielt wird. Gleichzeitig drängt Sven Jung #90 (HC Davos) den Gegenspieler Sven Senteler #88 (EV Zug) durch den Torraum am Tor vorbei. Senteler versucht, mit seinem linken Bein abzubremsen und das Gleichgewicht zu halten, indem er dieses ausstreckt und den Schlittschuh in einem schrägen Winkel aufsetzt. In diesem Moment begibt sich Aeschlimann in die Butterfly-Position, wodurch es zu einem Kontakt zwischen dem Schlittschuh von Senteler und dem Beinschoner von Aeschlimann kommt. Unmittelbar nach diesem Kontakt reagiert Aeschlimann mit einer klar übertriebenen Gestik.

Er lässt sein Bein auffällig weit nach hinten gleiten, hebt dieses anschliessend unnatürlich an und lässt sich zur Seite fallen. In der Folge dreht er sich in einer schwungvollen, nicht spieltypischen Bewegung auf den Rücken. Zusätzlich wirft er seinen Stock ohne ersichtlichen Grund von sich, was in keinem Zusammenhang mit dem vorangegangenen Kontakt steht. Um der ganzen Situation noch mehr Theatralik zu verleihen, bleibt Sandro Aeschlimann anschliessend grundlos seitlich liegen und diskutiert mit dem Schiedsrichter. In dieser Szene kam es zu keiner Strafe. Die gesamte Bewegungsabfolge und das Verhalten von Aeschlimann steht in keinem angemessenen Verhältnis zur Intensität des Kontakts und ist für das Sounding Board nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»

Der Einzelrichter verknurrt Aeschlimann zu einer Busse von 2000 Franken inklusive Verfahrenskosten.

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