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Hier hüpft Julien Sprunger vor sich hin
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Strafe für Unsportlichkeit:Hier hüpft Julien Sprunger vor sich hin

Schwalben und Laientheater
Fribourgs Sprunger wegen Schauspielerei gebüsst

Bussenbescheid Nr. 28 der Saison wegen Schwalben und Schauspielerei: Julien Sprunger, Fribourg-Gottéron.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:43 Uhr
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2000 Franken Busse wegen Schauspielerei: Julien Sprunger.
Foto: keystone-sda.ch
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Gottéron-Captain Julien Sprunger hatte sich am 30. März in Spiel sechs der Viertelfinal-Serie gegen die SCRJ Lakers nach einem Beinstellen von Lakers-Verteidiger Jacob Larsson theatralisch fallen lassen.

Das Sounding Board der National League hält fest: «Julien Sprunger #86 (Fribourg-Gottéron) führt den Puck an der Bande entlang in die Neutrale Zone. Auf Höhe der roten Linie stellt sich Jacob Larsson #4 (SC RapperswilJona Lakers) ihm in den Weg. Julien Sprunger fährt auf dem rechten Bein, da sich das linke Bein in der Luft befindet. Es kommt zum minimalen Kontakt zwischen Larssons- und Sprungers Hüfte. Nach dem minimalen Kontakt, hebt Sprunger auch sein Standbein vom Eis ab und initiiert damit ein seitliches Hinfallen.

Auf dem Videobildern ist kein Grund ersichtlich, welcher erklären würde, weshalb Julien Sprunger nach diesem Kontakt sein Standbein zusätzlich vom Eis heben müsste. In dieser Szene kam es zu einer zwei Minuten Strafe gegen Jacob Larsson wegen Beinstellen. Die gesamte Bewegungsabfolge, insbesondere das aktive Anheben des Standbeins und das fehlende Gleichgewichtsbestreben, entspricht in keiner Weise einem natürlichen Sturz. Die ganze Situation ist für das Sounding Board nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.» 

Der Einzelrichter verknurrt Sprunger zu einer Busse von 2000 Franken inklusive Verfahrenskosten. 

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