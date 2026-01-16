DE
Schuss an den Kopf
Rappis Capaul schiesst Teamkollege Lammer ab

Rappis Capaul schiesst Teamkollege Lammer ab. Dieser muss nach dem schmerzhaften Schuss direkt in die Kabine.
Publiziert: vor 59 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 16. Januar
