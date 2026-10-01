DE
FR
Abonnieren

Boykott gegen Gottéron
«SCB-Fans wie die Affen im Zoo»

Im «SCHLIIFTS?» sprechen Raphi Walser und Dino Kessler über den SCB-Boykott gegen Fribourg-Gottéron. Die beiden erklären, warum sich die Berner nicht wie «die Affen im Zoo» einsperren lassen wollten.
Publiziert: 11:19 Uhr
|
Aktualisiert: 12:53 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
8
1
13
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
7
-2
11
4
HC Ajoie
HC Ajoie
7
2
11
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
7
3
11
6
EV Zug
EV Zug
5
9
10
7
HC Davos
HC Davos
7
-1
10
8
SCL Tigers
SCL Tigers
7
-3
9
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
7
-6
9
10
Lausanne HC
Lausanne HC
7
-6
8
11
SC Bern
SC Bern
5
0
7
12
EHC Biel
EHC Biel
6
1
7
13
EHC Kloten
EHC Kloten
7
-11
6
14
HC Lugano
HC Lugano
5
-2
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen