SCB-Stürmer erhält Strafe für Vortäuschen eines Fouls

In den Augen der Liga hat sich SCB-Stürmer Tristan Scherwey gegen Biel zu theatralisch fallen lassen und wird deshalb gebüsst. Zur Kasse gebeten werden auch zwei Spieler der SCL Tigers.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zwischen Bern und Biel (4:2) laufen am vergangenen Freitag die letzten Sekunden, als Biel-Youngster Jonah Neuenschwander Gegenspieler Tristan Scherwey (35) in den Rücken stösst und diesen so zu Fall bringt. Neuenschwander muss deshalb auf die Strafbank – doch auch für Scherwey hat die Szene ein Nachspiel: Er wird von Liga-Einzelrichter Stefan Müller mit einer Busse von 2000 Franken belegt.

Der Grund: In den Augen des Richters hat sich Scherwey zu theatralisch fallen lassen. Seine Bewegungen seien «nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten, eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen» gewesen, ist im Entscheid zu lesen.

Für das gleiche Vergehen werden auch die beiden Tigers-Akteure Julian Schmutz (32) und Santtu Kinnunen (27) mit je 2000 Franken gebüsst. Auch sie haben sich gemäss dem Einzelrichter nach Duellen mit ihren Gegenspielern zu einfach aufs Eis gelegt. In diesen Szenen ist während des Spiels keine Strafe ausgesprochen worden.