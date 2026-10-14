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Auch Tigers-Duo gebüsst
SCB-Stürmer erhält Strafe für Vortäuschen eines Fouls

In den Augen der Liga hat sich SCB-Stürmer Tristan Scherwey gegen Biel zu theatralisch fallen lassen und wird deshalb gebüsst. Zur Kasse gebeten werden auch zwei Spieler der SCL Tigers.
Publiziert: vor 30 Minuten
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SCB-Stürmer Tristan Scherwey muss für das Vortäuschen eines Fouls 2000 Franken bezahlen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Zwischen Bern und Biel (4:2) laufen am vergangenen Freitag die letzten Sekunden, als Biel-Youngster Jonah Neuenschwander Gegenspieler Tristan Scherwey (35) in den Rücken stösst und diesen so zu Fall bringt. Neuenschwander muss deshalb auf die Strafbank – doch auch für Scherwey hat die Szene ein Nachspiel: Er wird von Liga-Einzelrichter Stefan Müller mit einer Busse von 2000 Franken belegt.

Der Grund: In den Augen des Richters hat sich Scherwey zu theatralisch fallen lassen. Seine Bewegungen seien «nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten, eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen» gewesen, ist im Entscheid zu lesen.

Für das gleiche Vergehen werden auch die beiden Tigers-Akteure Julian Schmutz (32) und Santtu Kinnunen (27) mit je 2000 Franken gebüsst. Auch sie haben sich gemäss dem Einzelrichter nach Duellen mit ihren Gegenspielern zu einfach aufs Eis gelegt. In diesen Szenen ist während des Spiels keine Strafe ausgesprochen worden.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
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