Der Check von Marc Marchon gegen den Kopf von Brendan Lemieux hat eine Strafe zur Folge.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Berns Marc Marchon (31) wird für einen Check gegen den Kopf von HCD-Haudegen Brendan Lemieux (30) im Spiel gegen den HC Davos (4:1) für drei Spiele gesperrt. Das Foul war den Schiedsrichtern im Spiel entgangen, im Anschluss wurde ein Verfahren eingeleitet und der SCB-Stürmer vorsorglich für ein Spiel gesperrt.

Nach dem Spiel gegen Lugano (2:1 n.P.), das er bereits verpasst hat, bleiben noch das Heimspiel gegen die ZSC Lions und das Auswärtsspiel bei Ajoie, bis Marchon wieder ins Spielgeschehen eingreifen darf.

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