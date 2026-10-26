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VA Lemieux wird von Marchon am Kopf getroffen
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Schiedsrichter pfeiffen nichts:Für diesen Marchon-Check gegen den Kopf gibts keine Strafe

Übler Check gegen HCD-Star
Sperre gegen SCB-Marchon ist bekannt

Der Check von Marc Marchon gegen den Kopf von Brendan Lemieux hat eine Strafe zur Folge.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Marc Marchon muss zwei weitere Spiele aussetzen.
Foto: Michael Zanghellini/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Berns Marc Marchon (31) wird für einen Check gegen den Kopf von HCD-Haudegen Brendan Lemieux (30) im Spiel gegen den HC Davos (4:1) für drei Spiele gesperrt. Das Foul war den Schiedsrichtern im Spiel entgangen, im Anschluss wurde ein Verfahren eingeleitet und der SCB-Stürmer vorsorglich für ein Spiel gesperrt.

Nach dem Spiel gegen Lugano (2:1 n.P.), das er bereits verpasst hat, bleiben noch das Heimspiel gegen die ZSC Lions und das Auswärtsspiel bei Ajoie, bis Marchon wieder ins Spielgeschehen eingreifen darf.

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SP
TD
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1
ZSC Lions
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15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
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14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
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16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
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16
-8
21
10
EV Zug
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10
9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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16
-15
17
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-22
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