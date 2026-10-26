Berns Marc Marchon (31) wird für einen Check gegen den Kopf von HCD-Haudegen Brendan Lemieux (30) im Spiel gegen den HC Davos (4:1) für drei Spiele gesperrt. Das Foul war den Schiedsrichtern im Spiel entgangen, im Anschluss wurde ein Verfahren eingeleitet und der SCB-Stürmer vorsorglich für ein Spiel gesperrt.
Nach dem Spiel gegen Lugano (2:1 n.P.), das er bereits verpasst hat, bleiben noch das Heimspiel gegen die ZSC Lions und das Auswärtsspiel bei Ajoie, bis Marchon wieder ins Spielgeschehen eingreifen darf.
Füge jetzt den SC Bern deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15