Connor Hughes oder Christof von Burg? Blick hat die Community gefragt, auf wen sie für die Goalie-Position setzen würde.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Aufgrund der starken Leistungen des designierten Ersatzkeepers Christof von Burg (25) hat der SCB schon wieder eine Goalie-Diskussion. Bleibt Connor Hughes (30) Stammgoalie?

Blick hat die Leserinnen und Leser gefragt, auf wen sie zwischen den Pfosten setzen würden. 53 Prozent sind der Meinung, dass der SCB die Spielzeit etwa 50 zu 50 aufteilen soll. 39 Prozent wollen, dass Herausforderer von Burg künftig mehr spielt, und nur acht Prozent finden, dass Connor Hughes erste Wahl bleiben soll.

Gegen Davos am Freitagabend kehrt Hughes nach zuletzt zwei Spielen auf der Bank aufs Eis zurück.

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