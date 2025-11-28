DE
SC Bern – ZSC Lions 2:1
SCB-Aaltonen bricht Tor-Fluch dank Bemström-Kabinettstück

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – ZSC Lions (2:1).
Publiziert: 22:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 28. November
