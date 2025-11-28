DE
FR
Abonnieren

EHC Kloten – HC Ajoie 2:3
Sopa verlädt Waeber eiskalt

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – HC Ajoie (2:3).
Publiziert: 22:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. November
In diesem Artikel erwähnt
EHC Kloten
EHC Kloten
HC Ajoie
HC Ajoie
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen